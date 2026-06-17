Угода на мільйони: мережу каналів "Труха" нібито продали бізнесмену з паспортом Росії

Одна з найбільших мереж Telegram-каналів в Україні опинилася в центрі гучного обговорення після появи інформації про можливу зміну власника. Ним міг стати підприємець з громадянтсвом Росії.

"Труху" могли продати росіянину: що відомо?

Новим власником "Трухи" нібито міг стати харківський криптопідприємець Микола Удянський, пише Forbes.

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До цього ці дані також оприлюднив волонтер і радник міністра оборони Сергій Стерненко.

Формально адміном залишається Максим Лавріненко, який мав деякі пригоди у Львові близько двох тижнів тому. За даними медіа, Удянський може мати громадянство Росії. Питання: чи допустимо, що під час війни будь-хто, в тому числі особи з паспортом Росії, можуть придбати найбільший телеграм-канал в Україні?

– повідомив Стерненко.

Подібну інформацію журналістам Forbes також підтвердили двоє підприємців, які мають стосунок до медійної та оборонної сфер. Один із співрозмовників стверджує, що потенційна угода була укладена приблизно два місяці тому.

Водночас Микола Удянський категорично заперечив інформацію про придбання "Трухи". У коментарі Forbes він наголосив, що власником мережі залишається Максим Лавриненко, який і надалі керує всіма процесами та самим медіахолдингом.

За даними Forbes, Удянський міг придбати цілу мережу телеграм-каналів Труха за 15 – 25 мільйонів доларів. Скільки з цього було сплачено податків? Нуль. Тому що продаж здійснювався за крипту,

– розповів Стерненко.

Водночас одне з джерел видання стверджує, що сума можливої угоди могла бути близько 2,5 мільйони доларів.

Хто такий Микола Удянський?

Сьогодні "Труха" залишається однією з найвпливовіших Telegram-мереж в Україні. Лише головний канал "Труха Україна" налічує понад 3 мільйони підписників. Загалом мережа охоплює десятки регіональних та тематичних ресурсів, а її сумарна аудиторія, за оцінками ринку, сягає близько 9 мільйонів користувачів.

Микола Удянський відомий як бізнесмен у сфері криптовалют та співзасновник кількох криптопроєктів. У різні роки його пов'язували з криптобіржами Coinsbit та Qmall.

Остання фігурувала у кримінальному провадженні щодо можливого шахрайства з грошима, які призначалися для закупівлі FPV-дронів для ЗСУ. Однак у 2025 році справу закрили через відсутність складу злочину, а всі арешти активів скасували.

До слова, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення цьогоріч зареєструвала як онлайн-медіа 31 телеграм-канал ТОВ "Труха Україна". Таке рішення медіарегулятор ухвалив 19 лютого на своєму засіданні, повідомили на сайті Нацради.

До переліку входять локальні Telegram-канали у 28 містах України: Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кременчук, Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Біла Церква, Ірпінь, Буча та Гостомель.

Також є два канали – "Israel Труха" і "Труха Польща | Варшава", які інформують про новини закордону. Телеграм-канали "Труха Спорт", "Труха Crypto" та "Труха-ха" присвячені спорту, криптовалютам і гумору.