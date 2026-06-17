"Труху" могли продать россиянину: что известно?

Новым владельцем "Трухи" якобы мог стать харьковский криптопредприниматель Николай Удянский, пишет Forbes.

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До этого эти данные также обнародовал волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко.

Формально администратором остается Максим Лавриненко, у которого около двух недель назад произошли некоторые приключения во Львове. По данным СМИ, Удянский может иметь российское гражданство. Вопрос: допустимо ли, что во время войны кто-либо, в том числе лица с российским паспортом, могут приобрести крупнейший Telegram-канал в Украине?

– сообщил Стерненко.

Аналогичную информацию журналистам Forbes также подтвердили двое предпринимателей, имеющих отношение к медийной и оборонной сферам. Один из собеседников утверждает, что потенциальная сделка была заключена примерно два месяца назад.

В то же время Николай Удянский категорически опроверг информацию о приобретении "Трухи". В комментарии Forbes он подчеркнул, что владельцем сети остается Максим Лавриненко, который и в дальнейшем руководит всеми процессами и самим медиахолдингом.

По данным Forbes, Удянский мог приобрести целую сеть Telegram-каналов "Труха" за 15–25 миллионов долларов. Сколько из этой суммы было уплачено в виде налогов? Ноль. Потому что продажа осуществлялась за криптовалюту,

– рассказал Стерненко.

В то же время один из источников издания утверждает, что сумма возможной сделки могла составить около 2,5 миллиона долларов.

Кто такой Николай Удянский?

Сегодня "Труха" остается одной из самых влиятельных Telegram-сетей в Украине. Только главный канал "Труха Украина" насчитывает более 3 миллионов подписчиков. В целом сеть охватывает десятки региональных и тематических ресурсов, а ее совокупная аудитория, по оценкам рынка, достигает около 9 миллионов пользователей.

Николай Удянский известен как бизнесмен в сфере криптовалют и соучредитель нескольких криптопроектов. В разные годы его связывали с криптобиржами Coinsbit и Qmall.

Последняя фигурировала в уголовном производстве по делу о возможном мошенничестве с деньгами, которые предназначались для закупки FPV-дронов для ВСУ. Однако в 2025 году дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, а все аресты активов отменили.

К слову, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в этом году зарегистрировал в качестве онлайн-СМИ 31 Telegram-канал ООО "Труха Украина". Такое решение медиарегулятор принял 19 февраля на своем заседании, сообщили на сайте Нацсовета.

В перечень входят локальные Telegram-каналы в 28 городах Украины: Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Белая Церковь, Ирпень, Буча и Гостомель.

Также есть два канала — "Israel Труха" и "Труха Польша | Варшава", которые информируют о новостях из-за рубежа. Телеграм-каналы "Труха Спорт", "Труха Crypto" и "Труха-ха" посвящены спорту, криптовалютам и юмору.