Мільйонні збитки Трампа: скільки щороку втрачає Truth Social

15 листопада 2023, 15:15
Читать новость на русском

Джерело:

Reuters

Соціальна медіаплатформа Truth Social належить Дональду Трампу. З 2022 року компанія зазнає фінансових труднощів, та вже другий рік поспіль демонструє мільйонні збитки.

Загальні збитки Truth Social перевищили позначку у 70 мільйонів доларів. За перших 6 місяців 2023 року платформа втратила 23 мільйони доларів, хоча чистий обсяг продажів –  2,3 мільйона доларів

Читайте також: Збитки у 100 млн доларів та скорочення штату журналістів: у The Washington Post назріває криза

Фінансовий стан компанії

Згідно зі звітами 2022 року, Truth Social зазнала збитків у розмірі 50 мільйонів доларів, в той час, як чистий обсяг продажів – 1,4 мільйона доларів.

TMTG вважає, що може бути складно залучити додаткові кошти через традиційні джерела фінансування за відсутності істотного прогресу на шляху завершення злиття з Digital World,
— пише Reuters.

Аудиторська фірма Trump Media & Technology Group зазначає, що є значні сумніви щодо здатності Truth Social продовжувати свою діяльність, зважаючи на її фінансовий стан.

Що відомо про соціальну мережу

У жовтні 2021 року Дональд Трамп представив свій власний додаток для соціальних мереж, реагуючи на обмеження та блокування його акаунтів у Twitter і Facebook. Наразі компанія знаходиться на етапі об'єднання з Digital World, що була створена з метою об'єднання бізнесу з юридичною особою у галузі фінансових технологій, технологій або медіа, як вказано на їхньому вебсайті.

Цікаво! Лише за кілька годин після випуску додатка, хакери зуміли отримати доступ до соціальної мережі, чим порушили її безпеку.
Автор: Катерина Добровольська