Загальні збитки Truth Social перевищили позначку у 70 мільйонів доларів. За перших 6 місяців 2023 року платформа втратила 23 мільйони доларів, хоча чистий обсяг продажів – 2,3 мільйона доларів.

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Фінансовий стан компанії

Згідно зі звітами 2022 року, Truth Social зазнала збитків у розмірі 50 мільйонів доларів, в той час, як чистий обсяг продажів – 1,4 мільйона доларів.

TMTG вважає, що може бути складно залучити додаткові кошти через традиційні джерела фінансування за відсутності істотного прогресу на шляху завершення злиття з Digital World,

— пише Reuters.

Аудиторська фірма Trump Media & Technology Group зазначає, що є значні сумніви щодо здатності Truth Social продовжувати свою діяльність, зважаючи на її фінансовий стан.

Що відомо про соціальну мережу

У жовтні 2021 року Дональд Трамп представив свій власний додаток для соціальних мереж, реагуючи на обмеження та блокування його акаунтів у Twitter і Facebook. Наразі компанія знаходиться на етапі об'єднання з Digital World, що була створена з метою об'єднання бізнесу з юридичною особою у галузі фінансових технологій, технологій або медіа, як вказано на їхньому вебсайті.

Цікаво! Лише за кілька годин після випуску додатка, хакери зуміли отримати доступ до соціальної мережі, чим порушили її безпеку.