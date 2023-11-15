Общий ущерб Truth Social превысил отметку в 70 миллионов долларов. За первые 6 месяцев 2023 года платформа потеряла 23 миллиона долларов, хотя чистый объем продаж – 2,3 миллиона долларов.
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Финансовое состояние компании
Согласно отчетам 2022 года, Truth Social понесла убытки в размере 50 миллионов долларов, в то время как чистый объем продаж – 1,4 миллиона долларов.
TMTG считает, что может быть сложно привлечь дополнительные средства из-за традиционных источников финансирования при отсутствии существенного прогресса на пути завершения слияния с Digital World,
– пишет Reuters.
Аудиторская фирма Trump Media & Technology Group отмечает, что есть значительные сомнения в способности Truth Social продолжать свою деятельность, учитывая ее финансовое состояние.
Что известно о социальной сети
В октябре 2021 года Дональд Трамп представил свое собственное приложение для социальных сетей, реагируя на ограничение и блокировка его аккаунтов в Twitter и Facebook. В настоящее время компания находится на этапе объединения с Digital World, созданной с целью объединения бизнеса с юридическим лицом в области финансовых технологий, технологий или медиа, как указано на их вебсайте.