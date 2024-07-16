Ціни на солодку газовану воду можуть зрости: у Раді обговорять запровадження податку

Завтра у Раді можуть запровадити новий податок на солодкі газовані води. Через це ціни на ці продукти можуть незабаром зрости.

В Україні можуть ввести податок на газовану воду

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що вже завтра у Раді розглянуть законопроєкт про новий податок на газовані напої.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Завтра на засідання комітету виносять законопроект про….запровадження податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин.

Раніше 24 Канал писав, що у Податковому кодексі вводиться ставка податку на напої з ароматичними речовинами, підсолоджувачем або цукром, за умови, що вони мінеральні або газовані. Податок складе 0,1 євро за літр (тобто десь 4 гривні).

Проте ця ідея не нова, наприклад минулого року були зареєстровані наступні законопроєкти:

№9032-1 – зміни у Податковому кодексі, завдяки яким має бути додано 0,1 євро до кожного літра напою.

№9033-1 – пропозиція використати податок для реалізації програм галузі охорони здоров'я, а також підтримка шкільного дитячого харчування.

Досвід інших країн

У 2022 році в Ізраїлі ввели новий податок на газовану воду. Напої, що містять більше 5 грамів цукру на 100 грамів рідини, обкладаються додатковим податком у розмірі 1 шекеля (еквівалент 0,3 євро) за літр.

Казахстан нарощує акциз на газовану воду. Наприклад торік він складав 20%, у 2024 році уже – 35%, а 2025-го – 45%.

Дослідження показало, що значна кількість українських дітей регулярно вживають солодку газовану воду. Фактично, третина дітей є частими споживачами цих напоїв. Дивно, але понад дві третини батьків не втручаються і не заперечують проти споживання дітьми газованої води та солодких пакетованих соків. Крім того, було відмічено, що діти більш схильні купувати підсолоджену воду за власним бажанням, на відміну від соків.