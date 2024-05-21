Нові тарифи на електроенергію для бізнесу почнуть діяти з 1 червня

НКРЕКП встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які почнуть діяти з 1 червня. Таке рішення ухвалили на засіданні вчора.

Що зміниться

Тож з 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 становитимуть 5 600 гривень за мегават-годину. Раніше з півночі до 7 ранку вартість складала 3 000 гривень за мегават-годину.

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Також оновилися наступні тарифи:

Для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривень за мегават-годину;

Для часового проміжку з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривень за мегават-годину;

На балансуючому ринку у проміжку з 00:00 до 07:00 – 6 600 гривень за мегават-годину;

На балансуючому ринку у проміжку з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250 гривень за мегават-годину;

На балансуючому ринку у проміжку з 17:00 до 23:00 – 10 000 гривень за мегават-годину.

Нагадаємо! Мінімальна гранична ціна складатиме 10 гривень за мегават-годину для ринків РДН та ВДР. Натомість для балансуючого ринку цей показник – 0,01 гривні за мегават-годину.

Обмеження вартості на електрику почало діяти в Україні з 1 липня 2019 року. Саме тоді запрацювала модель гуртового ринку електроенергії.