У Vodafone відтермінують підвищення цін: що очікує клієнтів оператора

Раніше мобільний оператор Vodafone оголосив підвищення цін на власні тарифи. Українцям повідомили, що тарифні пакети зростуть у ціні вже з 24 грудня.

У Vodafone відтермінували збільшення цін

Однак зміни у цінах відтермінували, пише 24 канал з посиланням на Економічну Правду.

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Мобільний оператор нагадав, що зміна вартості тарифів стосувалась нової лінійки Joice та тарифу Turbo. Так з 24 грудня 2024 року вартість мала збільшитися на 70-120 гривень залежно від тарифу.

Та для абонентів, які вже користуються цими тарифами, Vodafone відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування – надає 3 пакети послуг за старою вартістю,

– розповіли у компанії.

Водночас для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20 січня 2025 року, компанія також надасть 3 пакети послуг поспіль за старою вартістю.

Зверніть увагу! Однак після цього діятимуть вже нові ціни.

Чому у Vodafone змінюють ціни

У компанії розповіли, що серед факторів підвищення цін:

стрімке зростання вартості електроенергії;

додаткові витрати на резервне живлення;

додаткові кошти на ремонт пошкодженого внаслідок війни обладнання;

збільшення податкових зборів для компанії.

Важливо! Водночас у Vodafone наголосили, що зміни стосуються тільки актуальних тарифів, доступних для підключення новим клієнтам компанії. Тоді як решта тарифів не зміниться.