У Vodafone відтермінували збільшення цін
Однак зміни у цінах відтермінували, пише 24 канал з посиланням на Економічну Правду.
Читайте також В Україні значно зростуть тарифи на телефонний зв'язок
Мобільний оператор нагадав, що зміна вартості тарифів стосувалась нової лінійки Joice та тарифу Turbo. Так з 24 грудня 2024 року вартість мала збільшитися на 70-120 гривень залежно від тарифу.
Та для абонентів, які вже користуються цими тарифами, Vodafone відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування – надає 3 пакети послуг за старою вартістю,
– розповіли у компанії.
Водночас для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20 січня 2025 року, компанія також надасть 3 пакети послуг поспіль за старою вартістю.
Зверніть увагу! Однак після цього діятимуть вже нові ціни.
Чому у Vodafone змінюють ціни
У компанії розповіли, що серед факторів підвищення цін:
- стрімке зростання вартості електроенергії;
- додаткові витрати на резервне живлення;
- додаткові кошти на ремонт пошкодженого внаслідок війни обладнання;
- збільшення податкових зборів для компанії.
Важливо! Водночас у Vodafone наголосили, що зміни стосуються тільки актуальних тарифів, доступних для підключення новим клієнтам компанії. Тоді як решта тарифів не зміниться.