Temu, Shein та AliExpress піднімають ціни: до чого тут війна в Ірані

Після шести років безперервного зростання найбільші китайські онлайн-маркетплейси зіткнулися з серйозними викликами. Деякі проблеми почали тиснути на бізнес-моделі таких платформ, як Temu, Shein та AliExpress.

Чому маркетплейси Китаю втратили попит?

Здорожчання товарів відбувається через низку проблем, пише Reuters.

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Проблеми для китайських торговельних платформ почали накопичуватися ще у 2025 році, коли президент США Дональд Трамп скасував митні пільги для посилок низької вартості. Тепер до цього додалися нові фактори:

подорожчання авіаційного палива;

конфлікт на Близькому Сході;

зростання вартості міжнародних перевезень;

слабший попит серед покупців із низькими доходами в США та Європі.

Додатковий удар по ринку завдали логістичні оператори. Зокрема, DHL Express уже запровадила суттєві паливні надбавки, що автоматично збільшило вартість доставлення товарів.

Також вперше за багато років Temu, Shein та AliExpress почали втрачати популярність: у квітні обсяг продажів знизився на 10,9% у річному вимірі та становив 9,81 мільярдів доларів. Падіння триває вже п'ятий місяць поспіль.

Що буде з цінами на товари з Temu, Shein та AliExpress?

Зростання витрат змушує продавців переглядати ціни. Так, продавчиня жіночого одягу на Temu Діана Цяо розповіла, що була змушена підвищити ціни на свої товари приблизно на 2 долари. За її словами, лише вартість доставки одного товару зросла в середньому на долар.

Аналітики припускають, що період стрімкого розвитку дешевих китайських маркетплейсів може добігати кінця. Керуючий директор Trade and Transport Group Фредерік Хорст зазначає, що нинішня економіка перевезень дедалі гірше працює для товарів низької вартості.

Це має сенс, враховуючи вартість авіаперевезень відносно вартості продукту. Якщо ви купуєте топ вагою 300 – 400 грамів, ви досягаєте етапу, коли авіаперевезення складають 60% вартості,

– зазначив Хорст.

За оцінками експертів, великі маркетплейси можуть поступово відмовлятися від моделі масового авіаперевезення дрібних замовлень і натомість збільшувати обсяги гуртових поставок на локальні склади. Перші ознаки такого переходу вже помітні:

Shein активно розширює складську інфраструктуру в Європі.

Минулого місяця компанія відкрила новий логістичний центр у Великій Британії, що має допомогти скоротити витрати на доставлення.

У Alibaba, якій належить AliExpress, заявили, що компанія продовжує працювати над підтримкою привабливого співвідношення ціни та якості для покупців навіть в умовах зростання транспортних витрат.

Водночас представники Shein та Temu не надали коментарів щодо того, як подорожчання авіаперевезень впливає на їхню діяльність.