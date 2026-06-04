Що відомо про можливу спрівпрацю Pirelli з ВПК Росії?

Pirelli нібито занижує значення російського бізнесу для своїх фінансових результатів і продовжує підтримувати зв’язки з активами, пов’язаними з російським військово-промисловим комплексом, йдеться у розслідуванні Grizzly Research.

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За даними аналітиків, масштаби діяльності Pirelli в Росії можуть бути суттєво більшими, ніж випливає з публічної звітності компанії.

Аналітики посилаються на російські фінансові документи та стверджують, що близько 10% чистого прибутку Pirelli генерується саме російським бізнесом. Водночас у звітності компанії регіон "Росія, Близький Схід, Африка та Індія" забезпечує менш ніж 6% загальної виручки.

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Головне звинувачення стосується кіровського заводу Pirelli. У Grizzly Research заявляють, що підприємство розташоване поруч із державним виробником шин для російської військової техніки та фактично використовує частину спільної інфраструктури. За даними розслідування, сусіднє підприємство випускає продукцію для:

бронетехніки;

військових вантажівок;

колісних платформ ракетних комплексів;

іншої техніки, яка використовується російською армією.

Цим підприємством управляє НДІ гумових та полімерних виробів, що повністю належить підсанкційному "Ростеху", йому ж належить частка в 25,005% у "Піреллі Тайр Раша". На думку Grizzly, через цю частку та сусідство виробництв Росія здатна отримати доступ до технологій Pirelli, критично важливих для військової промисловості.

У Grizzly Research вважають, що така модель співпраці потенційно створює ризики передачі технологій, які можуть бути корисними для російської оборонної промисловості.

Інші виробники шин Nokian, Michelin, Continental, Goodyear та Bridgestone продали свої російські підприємства після початку вторгнення в Україну та погодилися на значні списання, а також на негативний вплив акцій. Pirelli – єдиний західний виробник шин, який досі виробляє шини в країні,

стверджують в розслідуванні.

Аналітики також припустили, що Pirelli має тісні стосунки з Кремлем. У травні 2014 року, через два місяці після анексії Криму Росією голова "Роснафти" та давній союзник Путіна Ігор Сєчін придбав 13% акцій Pirelli за 552,7 мільйона євро.

Яка реакція компанії?

Pirelli категорично заперечило всі обвинувачення Grizzly Research, пише Bloomberg.

Зміст записки Grizzly Research не відповідає дійсності. Pirelli, серед іншого, підтверджує, що не виробляє шини для військового використання, як це вже відомо та було давно повідомлено відповідним італійським органам влади,

– заявила компанія.

Pirelli доручила юристам "вжити заходів у всіх юрисдикціях проти тих, хто поширював цю неправдиву інформацію".