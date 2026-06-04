Чому поштові посилки зі США знову їдуть до Росії?

Доставка здійснюється транзитними рейсами через треті країни на базі наявних логістичних рішень, повідомляє NV.

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За даними російського поштового оператора, наприкінці травня 2026 року оператори двох країн відновили поштовий імпорт. У Пошті Росії наголошують, що американський напрямок історично був одним із найважливіших для клієнтів компанії: раніше обсяги поштового імпорту зі США перевищували 50 тонн на місяць.

Основну частину відправлень становили товари електронної комерції, зокрема:

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одяг;

взуття;

електроніка;

біологічно активні добавки;

інші споживчі товари.

Також США незмінно посідали перше місце за обсягами експортних відправлень у 2024 – 2025 роках. У 2025 році на країну припадала п’ята частина всіх обсягів експорту.

Відомо, що ще наприкінці 2025 року Почта Росії частково відновила приймання відправлень до США в категоріях "Подарунок", "Документи" та "Комерційний зразок", які раніше були недоступні через зміни в режимі митного оформлення.

З Поштою Росії можна відправляти кореспонденцію і посилки в 163 країни: держави ближнього зарубіжжя, Китаю, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, США, Європи, Близького Сходу і Африки,

– йдеться в повідомленні.

Зауважте! Поштовий обмін між США і Росією перервали в березні 2022 року після того, як USPS припинила приймання міжнародних відправлень у Росії на тлі санкцій і транспортних обмежень.

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