Почему почтовые посылки из США снова едут в Россию?

Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе имеющихся логистических решений, сообщает NV.

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По данным российского почтового оператора, в конце мая 2026 года операторы двух стран возобновили почтовый импорт. В Почте России отмечают, что американское направление исторически было одним из важнейших для клиентов компании: ранее объемы почтового импорта из США превышали 50 тонн в месяц.

Основную часть отправлений составляли товары электронной коммерции, частности:

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одежда;

обувь;

электроника;

биологически активные добавки;

другие потребительские товары.

Также США неизменно занимали первое место по объемам экспортных отправлений в 2024 – 2025 годах. В 2025 году на страну приходилась пятая часть всех объемов экспорта.

Известно, что еще в конце 2025 года Почта России частично возобновила прием отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец", которые ранее были недоступны из-за изменений в режиме таможенного оформления.

С Почтой России можно отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Почтовый обмен между США и Россией прервали в марте 2022 года после того, как USPS прекратила прием международных отправлений в России на фоне санкций и транспортных ограничений.

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