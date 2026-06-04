Почему почтовые посылки из США снова едут в Россию?
Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе имеющихся логистических решений, сообщает NV.
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По данным российского почтового оператора, в конце мая 2026 года операторы двух стран возобновили почтовый импорт. В Почте России отмечают, что американское направление исторически было одним из важнейших для клиентов компании: ранее объемы почтового импорта из США превышали 50 тонн в месяц.
Основную часть отправлений составляли товары электронной коммерции, частности:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- одежда;
- обувь;
- электроника;
- биологически активные добавки;
- другие потребительские товары.
Также США неизменно занимали первое место по объемам экспортных отправлений в 2024 – 2025 годах. В 2025 году на страну приходилась пятая часть всех объемов экспорта.
Известно, что еще в конце 2025 года Почта России частично возобновила прием отправлений в США в категориях "Подарок", "Документы" и "Коммерческий образец", которые ранее были недоступны из-за изменений в режиме таможенного оформления.
С Почтой России можно отправлять корреспонденцию и посылки в 163 страны: государства ближнего зарубежья, Китая, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, США, Европы, Ближнего Востока и Африки,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Почтовый обмен между США и Россией прервали в марте 2022 года после того, как USPS прекратила прием международных отправлений в России на фоне санкций и транспортных ограничений.
Чью сторону выбрали США в войне России против Украины?
В США говорят, что не являются нейтральным посредником в войне России против Украины. Уверяют, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев. Они не видят военного решения завершения войны в Украине и считают, что ее можно остановить только дипломатически.
При этом российские медиа заявляют о том, что официальный представитель правительства США прилетел к Путину на международный экономический форум впервые с 2018 года, пытаясь выдать это за готовность США возобновить сотрудничество. Однако Родни Мимс Кук-младший не относится к влиятельным фигурам американской внешней политики.