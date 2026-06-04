Член Республиканской партии Борис Пинкус объяснил 24 Каналу, что несмотря на попытки Кремля создать иллюзию прорыва изоляции, мир ждет от Трампа адекватной реакции на военные преступления Путина в Украине.

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О чем свидетельствует приезд представителя США на форум Путина?

Российские медиа заявляют о том, что официальный представитель правительства США прилетел к Путину на международный экономический форум впервые с 2018 года.

Родни Кук-младший возглавляет Федеральную комиссию изобразительных искусств США и курирует строительство бального зала, который Трамп строит рядом с овальным кабинетом в Белом доме. Но кто его вообще знает в Америке? Он очень незначительная фигура, которую знает лично Трамп. Он абсолютно не играет никакой роли ни в политике, ни в экономике,

– сказал Пинкус.

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Эксперт отметил, что на мероприятие не прибыли ни Стив Уиткофф, ни Джаред Кушнир, которые имеют миллиарды на своих счетах и бизнес во многих странах.

"Я вообще бы никого не отправил на месте Трампа. Я считаю, что мир еще ждет реакции президента США на тот вандализм и геноцид, который Путин совершает в Украине ежедневно, каждую ночь", – заметил Пинкус.

Обратите внимание! Сенатор Дик Дурбин обратился к Госсекретарю с требованием объяснить мотивы отправки американской делегации на Петербургский экономический форум. В то же время глава Госдепа Марко Рубио отрицает официальное присутствие США на форуме, заверив, что Вашингтон никогда не участвовал в этом событии. Между тем российская сторона тиражирует информацию о Родни Мимса Кука, который привез в Россию икону и посетил форум. Сам Кук в комментариях российским медиа утверждает, что получил согласование на этот визит лично от Дональда Трампа.

Что известно об экономическом форуме в Санкт-Петербурге?

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали прогнозы развития России до 2036 и 2050 лет, заключенные прокремлевским олигархом Константином Малофеевым и ультраправым идеологом Александром Дугиным. Оптимистичный для Кремля вариант базируется на распаде ЕС и военной победе РФ с оккупацией Киева, Харькова и Одессы до 2036 года.

Пессимистический сценарий предусматривает поражение России в войне, интеграцию Украины в НАТО, полную потерю Москвой влияния в постсоветском пространстве в ближайшие 10 лет и дальнейшую "колонизацию" самой России до 2050 года.