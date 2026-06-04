Доклад подготовили прокремлевский олигарх Константин Малофеев и ультраправый общественный деятель Александр Дугин. В Институте изучения войны раскрыли, что на самом деле скрывается за столь крайними сценариями будущего России, которые презентовали эти двое.

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Как кремлевские пропагандисты делают все, чтобы Путин казался менее сумасшедшим?

"Хороший" сценарий предусматривает победу в войне, захват Россией новых украинских городов, в частности Киева, Харькова и Одессы, а также распад Европейского Союза до 2036 года.

"Плохой" сценарий означает военное поражение России в Украине, вступление Украины в НАТО, потерю российского влияния на постсоветские страны до 2036 года и "колонизацию России" до 2050-го.

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"Инерционный" сценарий на 2036 год допускает использование Россией ядерного оружия, если ситуация на фронте в Украине не изменится. Фактически это является угрозой применения ядерного оружия, если перебой войны не изменится.

Малофеев также говорил о возможных действиях России и ее "врагов" и описал, как менялись угрозы для страны с 2000 до 2026 года. Дугин заявил, что его ультранационалистический "Институт Царьград" уже представил этот доклад в Академии Генштаба ВС России и планирует обнародовать его до конца 2026 года.

Малофеев и Дугин принадлежат к российскому ультранационалистическому лагерю, который давно выступает за затяжную войну против Украины. Вероятно, они использовали форум, чтобы озвучить собственное видение будущего России и цели этой радикальной среды.

В то же время Кремль может использовать настолько крайние сценарии, чтобы на их фоне риторика Владимира Путина и других российских чиновников казалась более умеренной и "благоразумной",

– считают аналитики ISW.

Российским властям, вероятно, придется балансировать между требованиями радикалов и реальной ситуацией на фронте, чтобы не потерять их поддержку.

Напомним, что у Путина сейчас заявляют, что закончат войну в Украине, если та выведет свои войска из "российских регионов". Под ними Кремль имеет в виду частично оккупированные территории Украины.