Доповідь підготували прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв і ультраправий громадський діяч Олександр Дугін. В Інституті вивчення війни розкрили, що насправді ховається за настільки крайніми сценаріями майбутнього Росії, які презентували ці двоє.

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Як кремлівські пропагандисти роблять усе, аби Путін видавався менш божевільним?

"Хороший" сценарій передбачає перемогу у війні, захоплення Росією нових українських міст, зокрема Києва, Харкова й Одеси, а також розпад Європейського Союзу до 2036 року.

"Поганий" сценарій означає військову поразку Росії в Україні, вступ України до НАТО, втрату російського впливу на пострадянські країни до 2036 року та "колонізацію Росії" до 2050-го.

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"Інерційний" сценарій на 2036 рік допускає використання Росією ядерної зброї, якщо ситуація на фронті в Україні не зміниться. Фактично це є погрозою застосування ядерної зброї, якщо перебій війни не зміниться.

Малофєєв також говорив про можливі дії Росії та її "ворогів" і описав, як змінювалися загрози для країни з 2000 до 2026 року. Дугін заявив, що його ультранаціоналістичний "Інститут Царьград" уже презентував цю доповідь в Академії Генштабу ЗС Росії і планує оприлюднити її до кінця 2026 року.

Малофєєв і Дугін належать до російського ультранаціоналістичного табору, який давно виступає за затяжну війну проти України. Ймовірно, вони використали форум, щоб озвучити власне бачення майбутнього Росії та цілі цього радикального середовища.

Водночас Кремль може використовувати настільки крайні сценарії, щоб на їхньому тлі риторика Владіміра Путіна та інших російських чиновників видавалася більш поміркованою й "розсудливою",

– вважають аналітики ISW.

Російській владі, ймовірно, доведеться балансувати між вимогами радикалів і реальною ситуацією на фронті, щоб не втратити їхню підтримку.

Нагадаємо, що у Путіна наразі заявляють, що закінчать війну в Україні, якщо та виведе свої війська з "російських регіонів". Під ними Кремль має на увазі частково окуповані території України.