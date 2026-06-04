Осінтери дослідили результати атак завдяки матеріалам із супутників.

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Які наслідки удару?

Опубліковані Vantor супутникові знімки нафтового терміналу "Санкт-Петербург" свідчать щонайменше про дев'ять влучань по об'єкту.

За попередніми даними, пошкодження зазнали шість резервуарів, один із них було повністю знищено. Крім того, удари припали на технічні естакади у двох окремих місцях.

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Напередодні Володимир Зеленський уточнив, що цей об'єкт нафтової галузі працює на забезпечення воєнної машини Кремля. Відстань від нього до державного кордону з Україною становить близько 1100 кілометрів.



Наслідки атаки на нафтовий термінал "Санкт-Петербург" / Зображення з супутника

Які ще об'єкти ворога стали ціллю СОУ?

Уночі 3 червня активно палав завод "Прогрес" у Мічуринську Тамбовської області. Це підприємство спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою, зокрема компонентів для ракет X-101.

Також під удар безпілотників потрапила Кронштадтська військово-морська база. Очільник СБС та Генштаб підтвердили ураження корвета "Бойкий".

Також українські військові уразили радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Окрім цього, під удари потрапили склад боєприпасів і безпілотників у районі Галицинівки на Донеччині, база зберігання паливно-мастильних матеріалів у Білолуцьку на Луганщині, а також командно-спостережний пункт російських військ поблизу Селидового в Донецькій області.