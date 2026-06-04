Член Республіканської партії Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що попри спроби Кремля створити ілюзію прориву ізоляції, світ чекає від Трампа адекватної реакції на воєнні злочини Путіна в Україні.

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Про що свідчить приїзд представника США на форум Путіна?

Російські медіа заявляють про те, що офіційний представник уряду США прилетів до Путіна на міжнародний економічний форум вперше з 2018 року.

Родні Кук-молодший очолює Федеральну комісію образотворчих мистецтв США та курує будівництво бальної зали, яку Трамп будує поруч з овальним кабінетом у Білому домі. Але хто його взагалі знає в Америці? Він дуже незначна фігура, яку знає особисто Трамп. Він абсолютно не відіграє жодної ролі ні в політиці, ні в економіці,

– сказав Пінкус.

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Експерт наголосив, що на захід не прибули ні Стів Віткофф, ні Джаред Кушнір, які мають мільярди на своїх рахунках та бізнеси у багатьох країнах.

"Я взагалі б нікого не відправив на місці Трампа. Я вважаю, що світ ще чекає на реакцію президента США на той вандалізм та геноцид, який Путін вчиняє в Україні щодня, щоночі", – зауважив Пінкус.

Зверніть увагу! Сенатор Дік Дурбін звернувся до Держсекретаря з вимогою пояснити мотиви відправлення американської делегації на Петербурзький економічний форум. Водночас очільник Держдепу Марко Рубіо заперечив офіційну присутність США на форумі, запевнивши, що Вашингтон ніколи не долучався до цієї події. Тим часом російська сторона тиражує інформацію про Родні Мімса Кука, який привіз до Росії ікону і відвідав форум. Сам Кук у коментарях російським медіа стверджує, що отримав погодження на цей візит особисто від Дональда Трампа.

Що відомо про економічний форум у Санкт-Петербурзі?

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі презентували прогнози розвитку Росії до 2036 та 2050 років, укладені прокремлівським олігархом Костянтином Малофєєвим та ультраправим ідеологом Олександром Дугіним. Оптимістичний для Кремля варіант базується на розпаді ЄС та воєнній перемозі РФ з окупацією Києва, Харкова й Одеси до 2036 року.

Песимістичний сценарій передбачає поразку Росії у війні, інтеграцію України до НАТО, повну втрату Москвою впливу у пострадянському просторі у найближчі 10 років та подальшу "колонізацію" самої Росії до 2050 року.