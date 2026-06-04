Свою позицію він висловив під час слухань у Сенаті.

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Що сказав Рубіо про делегацію США в Росії?

Сенатор Дік Дурбін запитав держсекретаря, навіщо Америка відправила свою делегацію на "російський Давос". Українські удари по Кронштадту в цей час Дурбін назвав особливо незручними для Путіна.

Втім, Рубіо заявив: США ніколи не брали участі в цьому заході та не знає про делегацію, яка поїхала до Росії.

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Я знаю, що вони влаштовували таку зустріч, але не думаю, що це був би високопоставлений чиновник,

– сказав він.

Тим часом росіяни називають Родні Мімса Кука, який передав росіянам ікону, президентом Національного фонду пам'яток США.

Кук у розмові з російськими ЗМІ сказав, що дозвіл на поїздку до Росії надали йому Трамп і Держдеп. А Рубіо є секретарем Державного департаменту.

Родні Мімс Кук передав росіянам ікону в Стрельні (Санкт-Петербург): дивіться відео

На уточнювальне запитання про актора Стівена Сігала, який поїхав у складі делегації, Рубіо відповів, що це не державний діяч.

Важливо! 74-річний Сігал має російське громадянство і є спецпредставником МЗС РФ з гуманітарних зв'язків. Він давно підтримує Путіна і є членом лівоцентристської партії "Справедлива Росія".

Щодо українських ударів по Петербургу Рубіо сказав: Росія завжди била по тилах України. Але тепер Київ успішно відповідає.

Єдина динаміка, яка змінилася за останні кілька місяців, полягає в тому, що Україна дедалі ефективніше завдає ударів на великі відстані вглиб території Росії та по ключових вузлах російської економіки. І я вважаю, що це одна з тих речей, які нагадують нам, чому так важливо спробувати покласти край цій війні, якщо це можливо, адже ризик ескалації є реальним – більш реальним, ніж два роки тому,

– зазначив держсекретар.

Хто з американців приїхав на ПМЕФ і навіщо?

Самі росіяни ще у травні повідомляли, що до них приїдуть американці – уперше за багато років. 2 червня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що високий гість виступить на тематичній сесії форуму "Росія – США: діалог культур".

Для участі у форумі вперше за кілька років прибуде, можна сказати, офіційна американська делегація на чолі з керівником комісії адміністрації США з витончених мистецтв Родні Куком. Я б сказав, що на такому рівні американці були відсутні десь з 2017 – 2018 року,

– повідомив він.

А от Марія Захарова пояснила, що участь американців у форумі – це "можливість виступити і щось сказати". Російські ЗМІ пояснили думку посадовиці: вона мала на увазі, що США озвучать свою позицію широкому загалу.

За словами Родні Мімса Кука-молодшого, він розчулився після візиту Путіна на Аляску. А коли побачив, як російський диктатор молиться біля могил радянських солдатів, то і взагалі "відчув мир в його серці". І вирішив приїхати в Росію з іконою – подивитися, чи "не можемо ми стати просто друзями".

РосЗМІ цитують скандального американця так:

Нам потрібен мир у всьому світі, і ми маємо можливість безпечно літати у ваші міста. І ось я вирішив повернутися і подивитися, чи зможемо ми розпочати нові відносини.

Торік російське МЗС зізнавалося, що американці кілька років поспіль приїздять на ПМЕФ, але неофіційно. Колись їхня делегація була найбільшою з-поміж усіх іноземців. Але США "зберегли присутність на рівні представників бізнесу, компаній, громадських діячів".