Закордонний паспорт українця: скільки коштує оформити документ у 2024 році

Українці, які ще не мають закордонного паспорта, можуть легко його оформити. Однак ціна на оформлення подібного документа змінилась у 2024 році.

Скільки коштує оформити закордонний паспорт

З 1 квітня ДП "Поліграфічний комбінат "Україна"" змінює вартість бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон, пише 24 канал з посиланням на Державну міграційну службу України.

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Це стало причиною зросту цін на оформлення закордонного паспорта для українців.

Наразі ціна за паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав складає 1 598 гривень. 992 гривні складає вартість адмінпослуги та 606 гривень – вартість бланка.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів становить 958 гривень, де 352 з них – це вартість адмінпослуги та 606 гривень – вартість бланка.

Де оформлюють закордонний паспорт

Для оформлення закордонного паспорта українцям слід звертатися у такі установи:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

підрозділ Державної міграційної служби;

центр обслуговування Паспортний сервіс ДП Документ.

Зверніть увагу! Особи, що проживають за кордоном, можуть звернутися до консульства або посольства України.

Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта

Українцям потрібні такі документи для отримання закордонного паспорта:

паспорт громадянина України (свідоцтво про народження для дітей молодше 14 років);

ІПН;

закордонні паспорти, видані раніше, зокрема недійсні (за наявності таких);

проїзні документи дитини;

заява про втрату закордонного паспорта в довільній формі (за необхідності);

виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань, видана поліцією щодо викрадення паспорта (за необхідності).

За дітей віком від 12 до 15 років заяву на отримання паспорта заповнюють батьки або опікуни. Але присутність дитини для сканування відбитків пальців.

За дітей молодше 12 років заяву можуть подати батьки за наявності їхніх фотографій 10 х 15.