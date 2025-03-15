20 цитат, які допоможуть змінити світогляд та почати діяти
- Цитати від відомих осіб, таких як Стів Джобс, Джон Кеннеді, Нельсон Мандела, спрямовані на мотивацію до дії та зміни.
- Головна ідея полягає в пошуку задоволення в роботі, сміливості ризикувати, постійному саморозвитку та створенні можливостей.
Кожна велика зміна починається з думки. Інколи кілька влучних слів здатні дати той самий поштовх, якого нам не вистачає для дії.
Цитати про успіх
24 Канал публікує 20 цитат про успіх, саморозвиток і сміливість допоможуть вам переглянути свій підхід до життя і зробити перший крок до нових досягнень.
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1. "Єдиний спосіб зробити велику роботу – щиро любити те, що робиш" – Стів Джобс
Любов до своєї справи дає енергію працювати навіть тоді, коли інші здаються.
2. "Зміни – це закон життя. І ті, хто дивиться лише в минуле або тільки в сьогодення, неминуче пропустять майбутнє" – Джон Ф. Кеннеді
Не бійтеся змін – вони ведуть до зростання.
3. "Не можна перемогти людину, яка ніколи не здається" – Бейб Рут
Наполегливість – ключ до будь-якого успіху.
4. "Ваше життя зміниться, коли ви зміните свої думки" – Джеймс Аллен
Позитивне мислення відкриває нові можливості.
5. "Ваша робота заповнить велику частину вашого життя, і єдиний спосіб бути по-справжньому задоволеним – робити те, що ви вважаєте великою справою" – Стів Джобс
Шукайте роботу, яка приносить вам задоволення.
6. "Не бійтеся робити великі кроки. Неможливо перестрибнути прірву двома маленькими стрибками" – Девід Ллойд Джордж
Ризикуйте, коли це потрібно.
7. "Кожен день – це новий шанс змінити своє життя" – Неізвестний автор
Не відкладайте зміни на потім.
8. "Якщо хочеш мати те, чого ніколи не мав, почни робити те, чого ніколи не робив" – Річард Бах
Зона комфорту – ваш найбільший ворог.
9. "Ваш час обмежений, тому не витрачайте його, живучи чужим життям" – Стів Джобс
Будьте вірні собі.
10. "Сила не у відсутності страху, а у вмінні йти вперед, незважаючи на нього" – Нельсон Мандела
Сміливість – це дія, незважаючи на страх.
11. "Великі справи починаються з маленьких кроків" – Лао-Цзи
Не чекайте ідеальних умов, починайте зараз.
12. "Неможливе – це лише велике слово, яке використовують маленькі люди" – Мухаммед Алі
Ваші можливості більші, ніж вам здається.
13. "Успіх – це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму" – Вінстон Черчилль
Кожна помилка – це досвід.
14. "Єдиний спосіб дізнатися, чи зможеш ти – це спробувати" – Неізвестний автор
Не бійтеся експериментувати.
15. "Світ належить тим, хто наважується і діє" – Вольтер
Невпевненість – це тимчасово, а можливості – безмежні.
16. "Кожен може почати з нуля. Успіх приходить до тих, хто не здається" – Наполеон Гілл
Головне – не зупинятися.
17. "Найкращий час посадити дерево був 20 років тому. Наступний найкращий час – зараз" – Китайське прислів'я
Ніколи не пізно почати.
18. "Перемога не завжди за найсильнішими. Вона належить тим, хто не боїться ризикувати" – Наполеон Бонапарт
Успіх – це результат сміливості.
19. "Ваші звички визначають ваше майбутнє" – Тоні Роббінс
Дисципліна веде до змін.
20. "Можливості не з’являються – ви їх створюєте" – Кріс Гроссер
Від вас залежить, яким буде ваше майбутнє.