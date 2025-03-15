Цитати про успіх

24 Канал публікує 20 цитат про успіх, саморозвиток і сміливість допоможуть вам переглянути свій підхід до життя і зробити перший крок до нових досягнень.

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1. "Єдиний спосіб зробити велику роботу – щиро любити те, що робиш" – Стів Джобс

Любов до своєї справи дає енергію працювати навіть тоді, коли інші здаються.

2. "Зміни – це закон життя. І ті, хто дивиться лише в минуле або тільки в сьогодення, неминуче пропустять майбутнє" – Джон Ф. Кеннеді

Не бійтеся змін – вони ведуть до зростання.

3. "Не можна перемогти людину, яка ніколи не здається" – Бейб Рут

Наполегливість – ключ до будь-якого успіху.

4. "Ваше життя зміниться, коли ви зміните свої думки" – Джеймс Аллен

Позитивне мислення відкриває нові можливості.

5. "Ваша робота заповнить велику частину вашого життя, і єдиний спосіб бути по-справжньому задоволеним – робити те, що ви вважаєте великою справою" – Стів Джобс

Шукайте роботу, яка приносить вам задоволення.

6. "Не бійтеся робити великі кроки. Неможливо перестрибнути прірву двома маленькими стрибками" – Девід Ллойд Джордж

Ризикуйте, коли це потрібно.

7. "Кожен день – це новий шанс змінити своє життя" – Неізвестний автор

Не відкладайте зміни на потім.

8. "Якщо хочеш мати те, чого ніколи не мав, почни робити те, чого ніколи не робив" – Річард Бах

Зона комфорту – ваш найбільший ворог.

9. "Ваш час обмежений, тому не витрачайте його, живучи чужим життям" – Стів Джобс

Будьте вірні собі.

10. "Сила не у відсутності страху, а у вмінні йти вперед, незважаючи на нього" – Нельсон Мандела

Сміливість – це дія, незважаючи на страх.

11. "Великі справи починаються з маленьких кроків" – Лао-Цзи

Не чекайте ідеальних умов, починайте зараз.

12. "Неможливе – це лише велике слово, яке використовують маленькі люди" – Мухаммед Алі

Ваші можливості більші, ніж вам здається.

13. "Успіх – це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму" – Вінстон Черчилль

Кожна помилка – це досвід.

14. "Єдиний спосіб дізнатися, чи зможеш ти – це спробувати" – Неізвестний автор

Не бійтеся експериментувати.

15. "Світ належить тим, хто наважується і діє" – Вольтер

Невпевненість – це тимчасово, а можливості – безмежні.

16. "Кожен може почати з нуля. Успіх приходить до тих, хто не здається" – Наполеон Гілл

Головне – не зупинятися.

17. "Найкращий час посадити дерево був 20 років тому. Наступний найкращий час – зараз" – Китайське прислів'я

Ніколи не пізно почати.

18. "Перемога не завжди за найсильнішими. Вона належить тим, хто не боїться ризикувати" – Наполеон Бонапарт

Успіх – це результат сміливості.

19. "Ваші звички визначають ваше майбутнє" – Тоні Роббінс

Дисципліна веде до змін.

20. "Можливості не з’являються – ви їх створюєте" – Кріс Гроссер

Від вас залежить, яким буде ваше майбутнє.