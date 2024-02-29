Перевірки на мобінг: працівники зможуть офіційно скаржитися на цькування на роботі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає позапланових перевірок на робочому місці за запитом працівника або профспілки у зв'язку з випадками мобінгу.

Перевірки на мобінг

У пояснювальній записці зазначається, що наразі існує заборона на проведення позапланових перевірок на робочих місцях, за винятком певних ситуацій. Проте лише за 2023 рік Державна служба з питань праці та місцеві органи отримали 553 звернення стосовно випадків мобінгу.

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У звʼязку із чим виникла необхідність внести зміни до законодавства та розширити перелік випадків, в яких можна проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю) під час дії правового режиму воєнного стану,

— йдеться в документі.

! Згідно з проєктом закону, в період воєнного стану Держпраці отримує право проводити перевірки для виявлення неоформлених трудових відносин, фактів мобінгу та дотримання законності припинення трудових договорів.

Як розпізнати мобінг

Що таке мобінг



Мобінг — це форма психологічного або фізичного тиску чи знущання, яка часто виникає у колективах, наприклад, на роботі, в школі чи в інших соціальних групах. Він може виявлятися у вигляді систематичного переслідування, образ, ігнорування, поширення неправдивої інформації чи інших дій, спрямованих на ізоляцію або приниження індивіда чи групи осіб.

Мобінг може мати серйозні наслідки для психічного та фізичного здоров'я людини, включаючи стрес, депресію, зниження самооцінки та інші проблеми.

Ось кілька ознак, за якими можна розпізнати мобінг:

Постійна критика — систематичні необґрунтовані критика або зауваження на вашу адресу, які не мають на меті конструктивного вирішення проблем.

Ізоляція — коли вас умисно ігнорують, ізолюють від колективу або соціальних взаємодій.

Поширення чуток — розповсюдження неправдивої інформації про вас, що підриває вашу репутацію або особисті стосунки.

Загрози або залякування — використання загроз або залякування для контролювання або приниження вас.

Перевантаження роботою — навмисне перевантаження вас роботою або надання завдань, які неможливо виконати в стислі терміни.

Відверте приниження — образи, жарти на вашу адресу або інші дії, що принижують вас перед іншими.

Фізичне знущання — хоча це менш поширено в дорослих колективах, у деяких випадках можуть мати місце й фізичні акти агресії.

Як захиститися від мобінгу

Якщо ви стали жертвою мобінгу, важливо знати, як захистити свої права:

1. Зверніться до керівництва

Напишіть детальну скаргу, в якій викладіть всі факти й приклади мобінгу, з якими ви стикнулися. Це може включати дати, місця, імена свідків і конкретні інциденти.

Попросіть зустріч з вашим безпосереднім керівником або відділом кадрів для обговорення ситуації.

2. Зверніться до профспілки

Якщо ви є членом профспілки, повідомте їх про вашу ситуацію. Профспілка може надати вам не тільки моральну підтримку, але й допомогти виробити стратегію захисту ваших прав.

3. Зверніться до юриста

Консультація з юристом, особливо зі спеціалізацією на трудовому праві або правах людини, може дати вам розуміння ваших прав та можливих шляхів дій. Юрист може допомогти скласти скаргу до суду і представляти вас у судовому процесі.

4. Зверніться до психолога