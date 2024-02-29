Проверки на моббинг

В пояснительной записке отмечается, что сейчас существует запрет на проведение внеплановых проверок на рабочих местах, за исключением определенных ситуаций. Однако только за 2023 год Государственная служба по вопросам труда и местные органы получили 553 обращения относительно случаев моббинга.

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В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить перечень случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) во время действия правового режима военного положения,

- говорится в документе.

Обратите внимание! Согласно проекту закона, в период военного положения Гоструда получает право проводить проверки для выявления неоформленных трудовых отношений, фактов моббинга и соблюдения законности прекращения трудовых договоров.

Как распознать мобинг

Что такое моббинг



Моббинг - это форма психологического или физического давления или издевательства, которая часто возникает в коллективах, например, на работе, в школе или в других социальных группах. Он может проявляться в виде систематического преследования, оскорблений, игнорирования, распространения ложной информации или других действий, направленных на изоляцию или унижение индивида или группы лиц.

Моббинг может иметь серьезные последствия для психического и физического здоровья человека, включая стресс, депрессию, снижение самооценки и другие проблемы.

Вот несколько признаков, по которым можно распознать моббинг:

Постоянная критика - систематические необоснованные критика или замечания в ваш адрес, которые не имеют целью конструктивного решения проблем.

Изоляция - когда вас умышленно игнорируют, изолируют от коллектива или социальных взаимодействий.

Распространение слухов - распространение ложной информации о вас, что подрывает вашу репутацию или личные отношения.

Угрозы или запугивание - использование угроз или запугивания для контроля или унижения вас.

Перегрузка работой - намеренная перегрузка вас работой или предоставление задач, которые невозможно выполнить в сжатые сроки.

Откровенное унижение - оскорбления, шутки в ваш адрес или другие действия, унижающие вас перед другими.

Физическое издевательство - хотя это менее распространено во взрослых коллективах, в некоторых случаях могут иметь место и физические акты агрессии.

Как защититься от моббинга

Если вы стали жертвой моббинга, важно знать, как защитить свои права:

1. Обратитесь к руководству

Напишите подробную жалобу, в которой изложите все факты и примеры моббинга, с которыми вы столкнулись. Это может включать даты, места, имена свидетелей и конкретные инциденты.

Попросите встречу с вашим непосредственным руководителем или отделом кадров для обсуждения ситуации.

2. Обратитесь в профсоюз

Если вы являетесь членом профсоюза, сообщите им о вашей ситуации. Профсоюз может оказать вам не только моральную поддержку, но и помочь выработать стратегию защиты ваших прав.

3. Обратитесь к юристу

Консультация с юристом, особенно со специализацией на трудовом праве или правах человека, может дать вам понимание ваших прав и возможных путей действий. Юрист может помочь составить жалобу в суд и представлять вас в судебном процессе.

4. Обратитесь к психологу