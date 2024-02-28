Сколько будут зарабатывать владельцы каналов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей в почти сотне стран. Владельцы каналов в этих странах будут получать 50% от всех доходов, которые Telegram получает от рекламы в их каналах.
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Каждый месяц каналы в Telegram генерируют 1 триллион просмотров. Сейчас только 10% этих просмотров монетизируются через Telegram Ads - рекламный инструмент, разработанный с соблюдением конфиденциальности,
- отмечает Дуров.
Для обеспечения быстрых и безопасных платежей и вывода средств за рекламу Telegram будет использовать блокчейн TON. Создатели контента смогут выводить свои Toncoin в наличные или вкладывать их в развитие и продвижение своих каналов.