Кабмин утвердил торговую марку

Поэтому правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине". Далее Минэкономики должно подать заявку на ее государственную регистрацию.

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Обратите внимание! Также вскоре должны разработать и утвердить технический стандарт (брендбук) на основе изображения.

Использование утвержденного этим постановлением изображения торговой марки государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности осуществляется на безвозмездной основе,

– написано в постановлении.

Также в документе прописана рекомендация для всех учреждений и предприятий, использовать торговую марку согласно техническому стандарту.

Напомним! В Украине планируют ввести кэшбек на отечественные товары. Кэшбек от покупки товаров будет зачисляться на специальную карточку, что упростит процесс использования этих средств.