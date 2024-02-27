Кабмин утвердил торговую марку
Поэтому правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине". Далее Минэкономики должно подать заявку на ее государственную регистрацию.
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Использование утвержденного этим постановлением изображения торговой марки государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности осуществляется на безвозмездной основе,
– написано в постановлении.
Также в документе прописана рекомендация для всех учреждений и предприятий, использовать торговую марку согласно техническому стандарту.