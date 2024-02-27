Кабмін затвердив торгову марку

Тож уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні". Далі Мінекономіки має подати заявку на її державну реєстрацію.

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Зауважте! Також незабаром мають розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук) на основі зображення.

Використання затвердженого цією постановою зображення торговельної марки державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі,

– написано у постанові.

Також у документі прописана рекомендація для усіх установ та підприємств використовувати торгову марку згідно з технічним стандартом.

Нагадаємо! В Україні планують запровадити кешбек на вітчизняні товари. Кешбек від купівлі товарів буде зараховуватися на спеціальну картку, що спростить процес використання цих коштів.