Кабмін затвердив торгову марку
Тож уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні". Далі Мінекономіки має подати заявку на її державну реєстрацію.
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Використання затвердженого цією постановою зображення торговельної марки державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі,
– написано у постанові.
Також у документі прописана рекомендація для усіх установ та підприємств використовувати торгову марку згідно з технічним стандартом.