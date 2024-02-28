Скільки зароблятимуть власники каналів
Засновник месенджера Telegram Павло Дуров оголосив, що рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже сотні країнах. Власники каналів у цих країнах отримуватимуть 50% від усіх доходів, які Telegram отримує від реклами в їхніх каналах.
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Кожен місяць канали в Telegram генерують 1 трильйон переглядів. Зараз лише 10% цих переглядів монетизуються через Telegram Ads — рекламний інструмент, розроблений з дотриманням конфіденційності,
— зазначає Дуров.
Для забезпечення швидких та безпечних платежів та виведення коштів за рекламу Telegram буде використовувати блокчейн TON. Творці контенту зможуть виводити свої Toncoin у готівку або вкладати їх у розвиток та просування своїх каналів.