Статки засновника Meta Марка Цукерберга зросли на 10 мільярдів доларів. Такий ривок дозволив йому опинитися на 12 місці у рейтингу Bloomberg.

Генеральний директор компанії Meta Platforms Марк Цукерберг може потішитися стрімкому зростанню свого капіталу. Лише за 1 день його статки зросли на 10 мільярдів доларів і сягнули показника у 87,3 мільярда доларів.

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Що спричинило ріст статків Цукерберга

Завдяки такому стрімкому росту Цукербергу вдалося опинитися на 12 місці у рейтингу Bloomberg. Ривок був спричинений ралі в акціях Meta після того, як компанія опублікувала звіт за перший квартал 2023 року.

Статкам Цукерберга вдалося зробити стрімкий ривок вгору / Фото Pixabay

Впродовж трьох попередніх кварталів виторг компанії Цукерберга знижувався, проте цього разу виріс на 3% та сягнув 28,65 мільярда. На Уолл-стріт теж очікували позитивного зростання, але прогнозували його на рівні 27,65 мільярда.

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Чистий прибуток компанії впав на 24% (2,2 долара на акцію), але показник у 5,71 мільярда все одно дозволив перевищити усі прогнози. Також аналітики порахували, що щодня соцмережею Facebook користуються понад 2 мільярди людей.

Також повідомляється, що це не найбільший денний приріст Цукерберга – на початку лютого 2023 року його капітал виріс на 12,5 мільярдів доларів.