Вперше з 2020 року: Марк Цукерберг випереджає Ілона Маска

Стало відомо, що засновник Meta, Марк Цукерберг, вперше з 2020 року перегнав генерального директора Tesla і SpaceX, Ілона Маска. Таким чином, він став третьою найбагатшою людиною у світі.

Які статки мільярдерів

А все тому, що статки Маска цього року скоротилися на 48,4 мільярда доларів, тоді як Цукерберг додав до свого багатства – 58,9 мільярда доларів.

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Таким чином, нині статки Цукерберга сягають – 186,9 мільярда доларів. В той час, як капітал Маска становить – 180,6 мільярда доларів.

Суперництво двох мільярдерів виходить за межі їхніх статків: Маск і Цукерберг ведуть постійну публічну суперечку, яка посилилася, коли Meta запустила Threads, соціальну медіаплатформу, що конкурує з X Маска.

При цьому, перше місце в рейтингу посів голова гіганта розкоші LVMH Бернар Арно – зі статками 223,4 мільярда доларів, а друге – засновник Amazon Джефф Безос з 207,3 мільярда доларів.

Що відбувається з акціями компаній

Цього року акції Tesla впали на 34%, зокрема через глобальне уповільнення попиту на електромобілі, зростання конкуренції в Китаї та проблеми з виробництвом у Німеччині.

Маск з 1 місця в індексі мільярдів Bloomberg опустився на 4 місце після новини Reuters, що Tesla Inc. нібито скасувала плани щодо менш дорогого автомобіля.

Водночас Meta тим часом зросла на 49% завдяки високим квартальним прибуткам і ініціативам щодо штучного інтелекту.