Цукерберг втратив 30 мільярдів через метавсесвіт

Цукерберг попри втрату значних коштів не збирається відмовлятися від проєкту Meta. З 2020 року він зазнав збитків сумою 30 мільярдів доларів.

Що сталося

Підрозділ Meta Reality Labs витратив 3,99 мільярда доларів за три місяці 2023 року та 14 мільярдів минулого року. Загалом із 2020 року збитки метавсесвіту склали 30 мільярдів.

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Через це Марк Цукерберг регулярно втрачає свої кошти. Проте він вірить у метасвіт і роботу Reality Labs. Meta доводиться скорочувати близько 21 000 робочих місць через збитки.

Акціонери намагаються вгамувати Ілона Маска

17 основних акціонерів Tesla незадоволені діяльністю Ілона Маска. Вони закликають раду директорів вгамувати іменитого бізнесмена.

Інвестори вважають, що Ілон Маск надто розсіяний, щоб ефективно керувати виробником електрокарів. Мовляв, мільярдер не сфокусований достатньо на Tesla.

Загальна вартість активів акціонерів, які підписали вище згаданий лист, становить понад 1,5 мільярда доларів.