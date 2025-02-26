Турецькі компанії допоможуть відновити Україну, у квітні-травні оголосять тендери, – Türkiye
- Україна представила Туреччині список відновлювальних проєктів, реалізація яких запланована на 2025 рік, з тендерами у квітні-травні.
- Пріоритетні напрямки включають реконструкцію митних пунктів, будівництво автошляхів, енергетичні проєкти, розвиток соціального житла і відновлення водопостачання.
Україна представила Туреччині список відновлювальних проєктів, реалізація яких запланована на 2025 рік. Тендери на їх виконання будуть оголошені в квітні-травні цього року.
Що входитиме до плану відновлення
Як повідомляє Türkiye, питання майбутньої співпраці обговорювалися під час зустрічі представників посольства Туреччини в Києві та керівництва Державного агентства розвитку та оновлення інфраструктури України, інформує 24 Канал.
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Серед пріоритетних напрямків, які Україна запропонувала Туреччині:
- Реконструкція митних пунктів пропуску
- Будівництво нових автошляхів
- Створення загальнонаціональної системи платних автомагістралей
Окрім цього, до переліку важливих ініціатив увійшли:
- Енергетичні проєкти
- Розвиток соціального житла
- Відновлення систем водопостачання
Важливо. Українська сторона наголосила, що процес відбудови триває, і Туреччина залишається одним із ключових міжнародних партнерів у цьому напрямку.
Зауважимо, що під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента України Володимира Зеленського в Анкарі турецька сторона запевнила у своїй готовності підтримати Україну у ліквідації руйнувань, спричинених війною.