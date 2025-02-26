Турецькі компанії допоможуть відновити Україну, у квітні-травні оголосять тендери, – Türkiye

Україна представила Туреччині список відновлювальних проєктів, реалізація яких запланована на 2025 рік. Тендери на їх виконання будуть оголошені в квітні-травні цього року.

Що входитиме до плану відновлення Як повідомляє Türkiye, питання майбутньої співпраці обговорювалися під час зустрічі представників посольства Туреччини в Києві та керівництва Державного агентства розвитку та оновлення інфраструктури України, інформує 24 Канал. Дивіться також Ердоган заявив про підтримку України на саміті, а опісля – прийняв у себе Лаврова Серед пріоритетних напрямків, які Україна запропонувала Туреччині: Реконструкція митних пунктів пропуску

Будівництво нових автошляхів

Створення загальнонаціональної системи платних автомагістралей Окрім цього, до переліку важливих ініціатив увійшли: Енергетичні проєкти

Розвиток соціального житла

Відновлення систем водопостачання Важливо. Українська сторона наголосила, що процес відбудови триває, і Туреччина залишається одним із ключових міжнародних партнерів у цьому напрямку. Зауважимо, що під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента України Володимира Зеленського в Анкарі турецька сторона запевнила у своїй готовності підтримати Україну у ліквідації руйнувань, спричинених війною.