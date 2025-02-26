Что будет входить в план восстановления
Как сообщает Türkiye, вопросы будущего сотрудничества обсуждались во время встречи представителей посольства Турции в Киеве и руководства Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры Украины, информирует 24 Канал.
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Среди приоритетных направлений, которые Украина предложила Турции:
- Реконструкция таможенных пунктов пропуска
- Строительство новых автодорог
- Создание общенациональной системы платных автомагистралей
Кроме этого, в перечень важных инициатив вошли:
- Энергетические проекты
- Развитие социального жилья
- Восстановление систем водоснабжения
Важно. Украинская сторона отметила, что процесс восстановления продолжается, и Турция остается одним из ключевых международных партнеров в этом направлении.
Заметим, что во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре турецкая сторона заверила в своей готовности поддержать Украину в ликвидации разрушений, вызванных войной.