В Uber оголосили про неочікуване рішення: компанія хоче конкурувати з Ілоном Маском

Компанія Uber пообіцяла інвестувати понад 10 мільярдів доларів у розвиток мережі роботаксі. У компанії вважають, що це допоможе у боротьбі за комерціалізацію автономних автомобілів.

Що відомо про рішення компанії Uber

У другому кварталі сервіс із замовлення поїздок отримав рекордні 2,8 мільярда доларів вільного грошового потоку, про що пише FT.

А за останні 12 місяців цей показник сягнув приблизно 10,1 мільярда доларів, оскільки обсяги бронювань продовжували активно зростати.

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що рекордний грошовий потік допоможе компанії стати "довгостроковим переможцем у сфері автономних транспортних засобів".

Компанія Uber планує вже цього року запустити сервіси роботаксі щонайменше у 15 містах, конкуруючи з компаніями Waymo (Alphabet) та Tesla – за право першими масштабно вивести роботаксі на великі ринки.

Раніше Uber повідомив, що його британський партнер Wayve отримав дозвіл від Transport for London на запуск комерційного сервісу роботаксі. За кермом перебуватиме водій-наглядач. Генеральний директор Wayve Алекс Кендалл заявив FT, що, на його думку, це перша у Великій Британії ліцензія, яка дозволяє використовувати технологію автономного керування в такому форматі.

У 2020 році компанія закрила власний підрозділ із розробки автономних автомобілів у рамках скорочення витрат. Але протягом останнього року Uber активно намагається бути ключовим посередником для стартапів, що займаються автономним транспортом у різних країнах світу.

За три місяці, що завершилися 30 червня, Uber повідомив:

валові бронювання зросли на 24% у річному вимірі – до 58 мільярдів доларів, перевищивши очікування аналітиків;

виручка збільшилася на 12% – до 14,2 мільярда доларів, але трохи не дотягнула до прогнозів через раніше оголошений бухгалтерський збиток у 1,1 мільярда доларів, пов'язаний зі змінами законодавства Великої Британії;

операційний прибуток становив 1,9 мільярда доларів, що також виявилося трохи нижчим за очікування через формування резерву на судові витрати у розмірі 141 мільйон доларів.

Фінансовий директор Uber Баладжі Крішнамурті також нагадав про пропозицію Uber придбати німецьку компанію Delivery Hero за 13 мільярдів євро. Uber повідомив, що вже заплатив близько 4 мільярди євро за 37% акцій Delivery Hero ще до офіційної пропозиції про поглинання.

У разі успішного завершення угоди компанія отримає доступ до низки швидкозростаючих ринків, зокрема в Європі та на Близькому Сході.

Нагадаємо, що Uber запустив роботаксі ще у грудні минулого року. Замовити таке таксі можна було в Далласі.

Зокрема, компанія вже залучала своїх водіїв до роботи зі штучним інтелектом. Пілотна програма стартувала у 2025 році.