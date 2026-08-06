Что известно о решении компании Uber

Во втором квартале сервис по заказу поездок получил рекордные 2,8 миллиарда долларов свободного денежного потока, что пишет FT.

А за последние 12 месяцев этот показатель достиг примерно 10,1 миллиарда долларов, поскольку объемы бронирований продолжали активно расти.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что рекордный денежный поток поможет компании стать "долгосрочным победителем в сфере автономных транспортных средств".

Компания Uber планирует уже в этом году запустить сервисы роботакси как минимум в 15 городах, конкурируя с компаниями Waymo (Alphabet) и Tesla за право первыми масштабно вывести роботакси на большие рынки.

Ранее Uber сообщил, что его британский партнер Wayve получил разрешение от Transport for London на запуск коммерческого сервиса роботакси. За рулем будет находиться водитель-наблюдатель. Генеральный директор Wayve Алекс Кендалл заявил FT, что, по его мнению, это первая в Великобритании лицензия, позволяющая использовать технологию автономного управления в таком формате.

В 2020 году компания закрыла собственное подразделение по разработке автономных автомобилей в рамках сокращения расходов. Но в течение последнего года Uber активно стремится стать ключевым посредником для стартапов, занимающихся автономным транспортом в разных странах мира.

За три месяца, закончившиеся 30 июня, Uber сообщил:

валовые бронирования выросли на 24% в годовом исчислении – до 58 миллиардов долларов, превысив ожидания аналитиков;

выручка увеличилась на 12% – до 14,2 миллиарда долларов, но немного не дотянула до прогнозов из-за ранее объявленного бухгалтерского убытка в 1,1 миллиарда долларов, связанного с изменениями в законодательстве Великобритании;

операционная прибыль составила 1,9 миллиарда долларов, что также оказалось немного ниже ожиданий из-за формирования резерва на судебные расходы в размере 141 миллиона долларов.

Финансовый директор Uber Баладжи Кришнамурти также напомнил о предложении Uber приобрести немецкую компанию Delivery Hero за 13 миллиардов евро. Uber сообщил, что уже заплатил около 4 миллиардов евро за 37% акций Delivery Hero еще до официального предложения о поглощении.

В случае успешного завершения сделки компания получит доступ к ряду быстрорастущих рынков, в частности в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, что Uber запустил роботакси еще в декабре прошлого года. Заказать такое такси можно было в Далласе.

В частности, компания уже привлекала своих водителей к работе с искусственным интеллектом. Пилотная программа стартовала в 2025 году.