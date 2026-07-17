Що відомо про угоду Uber та Delivery Hero

Після завершення угоди під контроль Uber перейде й сервіс доставки Glovo, який працює в Україні та ще низці країн. Про це повідомили в Delivery Hero.

За умовами угоди Uber заплатить 41,5 євро за одну акцію Delivery Hero, повна вартість акцій – 13 мільярдів євро. Разом із Delivery Hero Uber отримає бізнес Glovo в Україні, а також у Вірменії, Болгарії, Грузії, Італії, Казахстані, Кенії, Марокко, Нігерії, Сербії, Тунісі, Уганді та ще низці країн.

Водночас Glovo не залишиться у всіх регіонах під контролем Uber. Бізнес сервісу в Польщі, Румунії, Молдові, Іспанії та Португалії придбає американська інвестиційна компанія SSW Partners:

Після завершення операції Uber контролюватиме бізнес Delivery Hero приблизно на 50 ринках із сукупним обсягом замовлень близько 42 мільярдів доларів за підсумками 2025 року.

Активи ще у 14 країнах, обсяг яких оцінюється в 11 мільярдів доларів, компанія продасть SSW Partners за 1,6 мільярда.

У компанії також заявили, що після поглинання штаб-квартира Delivery Hero залишиться в Берліні, а скорочення працівників не плануються щонайменше до 2029 року.

Після завершення угоди платформа Uber працюватиме вже на 99 ринках світу, а прогнозований сукупний валовий обсяг замовлень становитиме близько 236 мільярдів доларів.

Які проблеми має Glovo в Україні

Сервіс доставки їжі Glovo не може впоратися із частиною замовлень через нестачу кур’єрів. У компанії кажуть, що в окремі моменти через кадровий дефіцит не можуть обробити до 20% усіх замовлень користувачів.

Ситуацію сподіваються покращити після ухвалення законопроєкту про так званий "податок на OLX". Відомо, що подібна ситуація не тільки у Glovo, а й у інших компаній на ринку, наприклад Bolt Food – багато кур'єрів відмовляються реєструвати ФОП.