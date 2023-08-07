На це пішло понад десятиліття: Uber вперше від свого заснування отримав операційний прибуток

Компанія Uber добре впізнавана чи не в усьому світі. Втім, попри це компанія довгий час залишалася збитковою.

Компанія Uber вийшла на ринок у 2009 році. Впродовж усього цього часу сервісу таксі та доставки вдавалося лише накопичувати операційні збитки, які сягали десятків мільярдів доларів.

Читайте також Компанія Zoom оголосила про зміни, які можуть вплинути на мільйони людей

Перший операційний прибуток Uber

У другому кварталі 2023 року Uber вдалося збільшити свої доходи та вийти на позитивний баланс у рамках операційного прибутку. Поїздки у США та Канаді нарешті повернулися на допандемійний рівень, а попит на доставку залишився на високому рівні, що дозволило компанії покращити свої показники.

За квартал Uber вдалося заробити 394 мільйони доларів. Для порівняння – минулого року збитки компанії за цей період склали 2,6 мільярда доларів. Попередні прогнози аналітиків також були невтішними та пророкували збитки.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. Ілегко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Менеджмент Uber повідомив, що це вперше в історії компанії вдалося отримати операційний прибуток від двох основних видів діяльності. Впродовж багатьох років віра інвесторів згасала, але схоже на те, що позитивну динаміку вдасться втримати.

Також аналітики повідомляють, що прибутки Uber у попередніх звітностях стосувалися припливів інвестицій. Основна діяльність компанії впродовж тривалого часу залишалася збитковою.



