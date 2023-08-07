Компания Uber вышла на рынок в 2009 году. На протяжении всего этого времени сервису такси и доставки удавалось лишь накапливать операционные убытки, которые достигали десятков миллиардов долларов.

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Первая операционная прибыль Uber

Во втором квартале 2023 г. Uber удалось увеличить свои доходы и выйти на положительный баланс в рамках операционной прибыли. Поездки в США и Канаде наконец-то вернулись на допандемийный уровень, а спрос на доставку остался на высоком уровне, что позволило компании улучшить свои показатели.

За квартал Uber удалось заработать 394 миллиона долларов. Для сравнения – в прошлом году убытки компании за этот период составили 2,6 миллиарда долларов. Предыдущие прогнозы аналитиков также были неутешительными и предсказывали убытки.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Менеджмент Uber сообщил, что впервые в истории компании удалось получить операционную прибыль от двух основных видов деятельности. На протяжении многих лет вера инвесторов угасала, но похоже, что положительную динамику удастся удержать.

Также аналитики сообщают, что доходы Uber в предыдущих отчетностях касались притоков инвестиций. Основная деятельность компании на протяжении длительного времени оставалась убыточной.