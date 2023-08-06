Одним із головних бенефіціарів пандемії коронавірусу була компанія Zoom. Ця фірма також стала символом віддаленої роботи. Але схоже, що цей тренд підходить до кінця.

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Компанія Zoom ухвалила важливе рішення

Керівництво Zoom закликало співробітників повертатися до офісів. Зокрема, працівники, які живуть у межах 50 миль від офісу компанії відтепер повинні, щонайменше, два дні на тиждень проводити на робочому місці. Мовляв, структурований гібридний підхід – це найкращий варіант для Zoom.

Як компанія, ми знаходимося в кращій позиції, щоб використовувати наші власні технології, продовжувати впроваджувати інновації та підтримувати наших клієнтів у всьому світі,

– заявили у Zoom.

Нагадаємо, що чимало компаній також почали вимагати, щоб працівники повернулися до офісів. Проте рішення Zoom – це сюрприз. Усе через яку роль компанія відігравала під час так переходу на віддалений формат роботи.

На цьому фоні акції Zoom у 2020 році зросли аж у 6 разів, адже мільйони людей були вимушені працювати з дому під час пандемії. Проте пізніше тенденція на фондовому ринку змінилася, а з початку 2023 року цінні папери стагнують на ринку, оскільки все більше людей повертаються до офісів, тож цей сервіс стає все менш потрібним.