Транспортні проблеми на Одещині спричинили затримки поштових доставок

Проблеми, які виникли на Одещині через російські обстріли, можуть спричинити затримки в доставці посилок. Служби попереджують, що відправлення наразі можуть йти довше, ніж зазвичай.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Нової Пошти та Укрпошти.

Українців попередили про можливі затримки відправлень на Одещині

У західній частині Одеської області наявні проблеми з транспортуванням посилок. Тож Нова Пошта попередила, що це впливає на швидкість доставки відправлень.

Служба намагатиметься якнайшвидше відновитися після тимчасових складнощів, аби доставити всі відправлення до адресатів.

Точний час доставки повідомимо протягом дня,

– повідомили в пресслужбі Нової Пошти.

В Укрпошті також є проблеми з доставкою відправлень на Одещині через російські обстріли. Однак це не впливає на передачу пенсій та інші виплат, їх люди отримають своєчасно.

Попри атаки всі відділення Укрпошти в Одеській області працюють у штатному режимі й приймають відправлення без будь-яких змін. Водночас терміни доставки та видача вантажів залежатимуть від фактичного часу прибуття автівок Укрпошти.

Яка наразі ситуація на Одещині?