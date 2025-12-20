Транспортные проблемы в Одесской области вызвали задержки почтовых доставок
- В Одесской области из-за российских обстрелов возникли проблемы с доставкой посылок.
- Новая Почта и Укрпочта предупредили о возможных задержках, но обещают восстановить нормальную скорость доставки как можно раньше.
Проблемы, которые возникли в Одесской области из-за российских обстрелов, могут вызвать задержки в доставке посылок. Службы предупреждают, что отправления сейчас могут идти дольше, чем обычно.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Новой Почты и Укрпочты.
Украинцев предупредили о возможных задержках отправлений в Одесской области
В западной части Одесской области имеются проблемы с транспортировкой посылок. Поэтому Новая Почта предупредила, что это влияет на скорость доставки отправлений.
Служба будет пытаться как можно быстрее восстановиться после временных сложностей, чтобы доставить все отправления к адресатам.
Точное время доставки сообщим в течение дня,
– сообщили в пресс-службе Новой Почты.
В Укрпочте также есть проблемы с доставкой отправлений в Одесской области из-за российских обстрелов. Однако это не влияет на передачу пенсий и других выплат, их люди получат своевременно.
Несмотря на атаки все отделения Укрпочты в Одесской области работают в штатном режиме и принимают отправления без каких-либо изменений. В то же время сроки доставки и выдача грузов будут зависеть от фактического времени прибытия автомобилей Укрпочты.
Какова сейчас ситуация в Одесской области?
В ночь на 20 декабря российская армия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области. В эпицентре атаки оказался автобус с людьми. В результате известно о 8 погибших и около 30 раненых.
Транспортные проблемы возникли из-за удара по мосту возле Маяков. В Одесской ОГА обещают, что со временем переправу восстановят, а также организуют альтернативные переезды.
Сейчас гражданский транспорт едут по измененным маршрутам, а движение по трассе Одесса – Рени временно приостановлено.