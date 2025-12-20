Транспортные проблемы в Одесской области вызвали задержки почтовых доставок

Проблемы, которые возникли в Одесской области из-за российских обстрелов, могут вызвать задержки в доставке посылок. Службы предупреждают, что отправления сейчас могут идти дольше, чем обычно.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Новой Почты и Укрпочты.

Украинцев предупредили о возможных задержках отправлений в Одесской области

В западной части Одесской области имеются проблемы с транспортировкой посылок. Поэтому Новая Почта предупредила, что это влияет на скорость доставки отправлений.

Служба будет пытаться как можно быстрее восстановиться после временных сложностей, чтобы доставить все отправления к адресатам.

Точное время доставки сообщим в течение дня,

– сообщили в пресс-службе Новой Почты.

В Укрпочте также есть проблемы с доставкой отправлений в Одесской области из-за российских обстрелов. Однако это не влияет на передачу пенсий и других выплат, их люди получат своевременно.

Несмотря на атаки все отделения Укрпочты в Одесской области работают в штатном режиме и принимают отправления без каких-либо изменений. В то же время сроки доставки и выдача грузов будут зависеть от фактического времени прибытия автомобилей Укрпочты.

Какова сейчас ситуация в Одесской области?