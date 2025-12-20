Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Существует ли угроза наступления на Одессу?

Россия пыталась дестабилизировать ситуацию и делала "вбросы" об угрозе российского десанта в Одесской области и распространяла другие военные страшилки. Однако на самом деле враг не имеет такой силы, чтобы хоть как-то атаковать Одессу и регион, кроме террора ракетами и дронами. Коваленко говорит, что россияне фактически не могут осуществить подобную операцию с моря, а потому все под контролем.

Большие ресурсы Россия сейчас тратит на воздушные удары, попытку создать гуманитарную катастрофу, и параллельно с этим тратят большие силы на локальную пропаганду. Сейчас важно выдержать,

– написал руководитель ЦПИ.

Андрей Коваленко напомнил, что Одесская область из-за войны проживает проблемы, однако над возвращением света работают энергетики, военные ежедневно отражают атаки, специалисты пытаются восстанавливать поврежденную инфраструктуру, обеспечивать безопасность, информационную устойчивость и тому подобное.

Однако Украина в целом демонстрирует хорошее противодействие и восстановление в таких сложных условиях.

Какие проблемы нанесли Одесской области россияне в последнее время?