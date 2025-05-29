Дуров отримає 300 мільйонів доларів від компанії Маска: Grok інтегрують у Telegram

Ілон Маск і Павло Дуров уклали річне партнерство – нейромережа Grok від компанії xAI з'явиться в Telegram уже цього літа. Ця угода зміцнить фінансове становище Telegram.

Деталі угоди

Про це повідомив сам Дуров, інформує 24 Канал. За умовами угоди, Telegram отримає 300 мільйонів доларів у вигляді готівки та частки в акціях, а також половину доходів від передплат на Grok, які продаватимуться через месенджер.

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"Це партнерство зміцнить фінансові позиції Telegram", — зазначив Дуров.

Довідково. Grok – чат-бот, розроблений компанією Маска xAI як конкурент ChatGPT. Його особливість – у більш вільному стилі відповідей та меншій модерації. Модель навчається на контенті, який публікують користувачі соцмережі Х (раніше Twitter), що також належить Маску.

Зростання прибутків Telegram

Зауважимо, що у 2024 році Telegram вперше вийшов на прибутковість: виручка компанії склала 1,4 мільярди доларів, чистий прибуток – 540 мільйонів доларів. У 2025 році месенджер планує збільшити ці показники до 2 мільярдів доларів та 720 мільйонів доларів відповідно.