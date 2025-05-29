Дуров отримає 300 мільйонів доларів від компанії Маска: Grok інтегрують у Telegram
- Ілон Маск і Павло Дуров уклали партнерство, в рамках якого нейромережа Grok з'явиться в Telegram, а Telegram отримає 300 мільйонів доларів і частку в акціях.
- Grok – чат-бот від компанії Маска xAI, який конкурує з ChatGPT, відрізняється вільним стилем відповідей і меншою модерацією.
Ілон Маск і Павло Дуров уклали річне партнерство – нейромережа Grok від компанії xAI з'явиться в Telegram уже цього літа. Ця угода зміцнить фінансове становище Telegram.
Деталі угоди
Про це повідомив сам Дуров, інформує 24 Канал. За умовами угоди, Telegram отримає 300 мільйонів доларів у вигляді готівки та частки в акціях, а також половину доходів від передплат на Grok, які продаватимуться через месенджер.
Дивіться також "Найрозумніший" ШІ без цензури: як працює Grok 3 Маска та чи дійсно кращий за конкурентів
"Це партнерство зміцнить фінансові позиції Telegram", — зазначив Дуров.
Довідково. Grok – чат-бот, розроблений компанією Маска xAI як конкурент ChatGPT. Його особливість – у більш вільному стилі відповідей та меншій модерації. Модель навчається на контенті, який публікують користувачі соцмережі Х (раніше Twitter), що також належить Маску.
Зростання прибутків Telegram
Зауважимо, що у 2024 році Telegram вперше вийшов на прибутковість: виручка компанії склала 1,4 мільярди доларів, чистий прибуток – 540 мільйонів доларів. У 2025 році месенджер планує збільшити ці показники до 2 мільярдів доларів та 720 мільйонів доларів відповідно.