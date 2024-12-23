Telegram збільшив прибуток

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на засновника Павла Дурова. Він також вказав на два фактори, які допомогли компанії збільшити дохід.

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Засновник компанії оголосив, що база платних підписників Telegram зросла до понад 12 мільйонів у 2024 році, що втричі більше, ніж у попередні роки. Крім того, компанія повідомила про суттєве зростання доходів від реклами.

Загалом, загальний дохід Telegram за 2024 рік перевищив позначку в один мільярд доларів.

Дуров також повідомив, що компанія завершує рік із понад 500 мільйонами доларів грошових резервів, не враховуючи криптоактиви.

також власники Telegram цієї осені погасили частину боргу, який за 4 роки склав 2 мільярди доларів.