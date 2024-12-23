Telegram увеличил прибыль

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя Павла Дурова. Он также указал на два фактора, которые помогли компании увеличить доход.

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Основатель компании объявил, что база платных подписчиков Telegram выросла до более 12 миллионов в 2024 году, что втрое больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, компания сообщила о существенном росте доходов от рекламы доходов от рекламы.

В общем, общий доход Telegram за 2024 год превысил отметку в один миллиард долларов.

Дуров также сообщил, что компания завершает год с более 500 миллионами долларов денежных резервов, не считая криптоактивы.

также владельцы Telegram этой осенью погасили часть долга, который за 4 года составил 2 миллиарда долларов.