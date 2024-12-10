Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. С начала полномасштабного вторжения Telegram стал незаменимым инструментом для миллионов украинцев.

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Telegram как спасательный круг и главный риск

С 24 февраля 2024 года он обеспечивает доступ к реальным обновлениям о ракетных атаках, позволяет организовывать гуманитарную помощь и поддерживать связь с родными на оккупированных территориях.

Официальные органы власти также активно используют эту платформу для передачи сообщений и сбора разведданных.

Однако зависимость от мессенджера имеет и обратную сторону. Украинские чиновники отмечают, что из-за анонимности каналов и слабой модерации платформа становится идеальным инструментом для российской дезинформации.

Многие популярные Telegram-каналы, которые выдают себя за украинские, на самом деле управляются из России и распространяют фейки, например, о якобы бегстве президента Зеленского из страны.

Меры ограничения уже действуют в Украине

В сентябре 2024 года украинская власть уже ввела ограничения на использование Telegram среди военных, чиновников и работников критически важных инфраструктур.

Конфиденциальные сообщения перенесли на более защищенные платформы, например Signal. Сейчас обсуждаются дальнейшие шаги: обязательное раскрытие владельцев анонимных каналов с большим количеством подписчиков, добавление предупреждений о возможных рисках для пользователей, а также создание новых правил регулирования Telegram в Украине.

По мнению украинской разведки, Telegram активно используется Россией как инструмент кибератак и шпионажа. Его функции позволяют распространять вредоносное программное обеспечение, корректировать ракетные удары и отслеживать местонахождение украинских военных.

По словам экспертов, российские силовики даже используют специальные программы для проверки телефонов украинцев, в частности их чатов в Telegram, при въезде в Россию и на временно оккупированные территории.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов публично поддерживает идею уменьшения зависимости от Telegram, однако считает, что полный запрет мессенджера нецелесообразен. Он предлагает отменить анонимность администраторов популярных каналов, чтобы усложнить работу российских пропагандистов.

Что говорят в Telegram

Компания Telegram отрицает связи с Россией и отмечает, что платформа "всегда была безопасной для украинцев". Представители мессенджера уверяют, что даже удаленные сообщения не могут быть доступными для посторонних, а случаи утечек информации являются следствием физической конфискации устройств или заражения их вредоносным программным обеспечением.

В компании также сообщили о внедрении новых инструментов для борьбы с дезинформацией, в частности функций проверки фактов.

Однако в Киеве скептически относятся к гарантиям Telegram, учитывая его недостаточную модерацию контента и анонимность каналов.

Зависимость, которую трудно преодолеть

Несмотря на риски, Telegram остается чрезвычайно популярным среди украинцев. По данным исследования, проведенного по заказу правительства США, около 70% граждан Украины используют его как основной источник новостей. Это значительно превышает популярность телевидения, радио или других платформ.

Чиновники признают, что преодолеть такую зависимость будет нелегко. В то же время они отмечают, что безопасность страны должна быть на первом месте.