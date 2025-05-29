Детали сделки

Об этом сообщил сам Дуров, информирует 24 Канал. По условиям соглашения, Telegram получит 300 миллионов долларов в виде наличных и доли в акциях, а также половину доходов от подписок на Grok, которые будут продаваться через мессенджер.

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"Это партнерство укрепит финансовые позиции Telegram", - отметил Дуров.

Справочно. Grok – чат-бот, разработан компанией Маска xAI как конкурент ChatGPT. Его особенность – в более свободном стиле ответов и меньшей модерации. Модель учится на контенте, который публикуют пользователи соцсети Х (ранее Twitter), что также принадлежит Маску.

Рост доходов Telegram

Заметим, что в 2024 году Telegram впервые вышел на прибыльность: выручка компании составила 1,4 миллиарда долларов, чистая прибыль - 540 миллионов долларов. В 2025 году мессенджер планирует увеличить эти показатели до 2 миллиардов долларов и 720 миллионов долларов соответственно.