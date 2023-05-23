Угорщина блокує допомогу Україні: вимагає забрати ОТР банк зі списку спонсорів війни

Зустріч глав МЗС Німеччини та Угорщини пройшла на підвищених тонах. Таке враження, що угорці досі вірять в успіх росіян у війні та готові їм сприяти.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок зустрілася з угорським колегою Петером Сійярто. Назвати перемовини позитивними не можна – Угорщина не готова слухати жодних аргументів та хоче не лише співпрацювати з росіянами, а й диктувати Європі свої правила.

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Напружена зустріч та до чого тут банк ОТР

Як повідомляють свідки зустрічі Бербок та Сійярто, дружньої розмови між дипломатами не було. Угорщина й далі вперто блокує військову допомогу Україні, але цього разу ще й вдалася до шантажу.

Зокрема, Сійярто почав вимагати, щоб Україна спочатку забрала угорський банк ОТР зі списку "спонсорів війни". Україна на такі умови не йде, а ЄС цілком погоджується з нашою позицією, адже вважає цей банк як мінімум суперечливим.

Окрім того, дипломатам не вдалося дійти згоди щодо наступних обмежень російських окупантів. Відповідно, запитання щодо наступних санкцій залишається відкритим.

Бербок нагадала Сійярто, що ОТР банк визнає окуповані території Донеччини та Луганщини, що прямо суперечить міжнародному праву, тому будь-які претензії щодо цієї теми просто абсурдні. Натомість очільник угорського МЗС почав стверджувати, що банк публічно підтримує Україну.

Дипломати також повідомляють, що країни ЄС майже повністю розчаровані в Угорщини через її тепле ставлення до Росії. Будапешт поступається перед Європою лише після отримання поступок, але такі дії Угорщини крадуть багато дорогоцінного часу.