Глава МИД Германии Анналена Бербок встретилась с венгерским коллегой Петером Сийярто. Назвать переговоры положительными нельзя – Венгрия не готова слушать никакие аргументы и хочет не только сотрудничать с россиянами, но и диктовать Европе свои правила.

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Напряженная встреча и при чем здесь банк ОТР

Как сообщают свидетели встречи Бербок и Сийярто, дружеского разговора между дипломатами не было. Венгрия продолжает упорно блокировать военную помощь Украине, но на этот раз еще и прибегла к шантажу.

В частности, Сийярто потребовал, чтобы Украина сначала забрала венгерский банк ОТР из списка "спонсоров войны". Украина на такие условия не идет, а ЕС полностью согласен с нашей позицией, ведь считает этот банк как минимум противоречивым.

Кроме того, дипломатам не удалось прийти к соглашению о последующих ограничениях российских оккупантов. Соответственно, вопрос о последующих санкциях остается открытым.

Бербок напомнила Сийярто, что ОТР банк признает оккупированные территории Донецка и Луганска, что прямо противоречит международному праву, поэтому любые претензии по этой теме просто абсурдны. Глава венгерского МИД начал утверждать, что банк публично поддерживает Украину.

Дипломаты также сообщают, что страны ЕС почти полностью разочарованы в Венгрии из-за ее теплого отношения к России. Будапешт уступает перед Европой только после получения уступок, но такие действия Венгрии воруют много драгоценного времени.