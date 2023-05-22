Журналістам OCCRP та Der Spiegel вдалося з'ясувати, як росіянам вдається отримувати товари подвійного призначення в обхід санкцій. Йдеться про отримання товару на десятки мільйонів доларів.

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Казахстан допомагає російським окупантам

Як показали результати розслідування, Казахстан активно допомагає Росії обходити санкції. Зокрема, фірма "Аспан Арба" отримала ліцензію, згідно з якою може купити в Китаю 18 тисяч безпілотників. Сума угоди – 45 мільйонів доларів.

Журналісти повідомляють, що до 2022 року Казахстан взагалі не імпортував дронів. Натомість у 2022 році купив їх на 5 мільйонів доларів, товар на 1,23 мільйона був спрямований у Росію.

Схожа ситуація і з мікросхемами: їх експорт з Казахстану виріс з 245 тисяч доларів аж до 18 мільйонів. Імпорт мікроелектроніки в Казахстан зріс майже удвічі, з 35 мільйонів доларів до 75 мільйонів.

Компанія "Аспан Арба" була зареєстрована лише через два місяці після початку повномасштабного вторгення окупантів в Україну. Головним покупцем дронів цієї компанії стала "Небесна механіка" з Росії – головний постачальник безпілотників для російської армії. Що стосується мікросхем, то їх збуває зареєстрована у Москві компанія "Стек". Її клієнтами є ФСБ та російська розвідка.

Також відомо про ще одну російську компанію – "Прайм-ек". Вона постачає товар для пензенського заводу "Електроприлад", який робить засоби зв'язку для російської армії, зокрема комплекс П-240І, який окупанти використовують у польових умовах.